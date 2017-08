Bilfirmaet ble frifunnet i retten

Et bilfirma i Romsdal er frifunnet for påstandene om mangelfull reparasjon av en snart 30 år gammel bil. Forbrukerrådet kom til at eieren hadde krav på 20 000 kroner i erstatning. Bileieren mente han hadde krav på mer, men fikk ikke medhold i tingretten.