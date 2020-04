Bileigar laug

Bilen som køyrde utfor vegen på Farstad i Hustadvika fredag ettermiddag var ikkje stolen likevel, opplyser politiet. Bileigaren har innrømt at det var han som køyrde bilen. Politiet fekk først melding om at bilen var stolen utanfor butikken og seinare hamna utfor vegen. Mannen blir no meld for uriktige opplysningar til politiet og for køyring utan gyldig førarkort.