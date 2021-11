Bilbrann slukket

Politiet opplyser til NRK at bilen som brant på E136 ved Nørvebrua nå er slukket. Ingen personer kom til skade under brannen. Trafikken ut at Ålesund sentrum går som normalt, trafikken inn mot sentrum dirigeres via Borgundvegen.

Politiet forteller at det var to personer i bilen som oppdaget røyk og gnister før de forlot kjøretøyet.