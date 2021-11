Bilberging på Verma

Bilberging er på stedet på Verma, etter at et vogntog har kjørt i grøfta. Det vil først åpnes for trafikkdirigering forbi stedet og dette skjer i løpet av 30 minutter, melder politiet. Deretter vil det jobbes med berging, slik at veien kan åpnes helt. Veien vil stenges når berging av vogntoget pågår.