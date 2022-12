Bilberging er truleg på plass 17.00

Vegen er framleis delvis stengt ved Drotningshaug på veg opp Strandafjellet etter at ein trailer har køyrt ut. Ein bilbergar er på veg frå Stryn. Ifølge politiet er denne framme rundt 16.45-17.00

– Føraren av traileren har fått køyreforbod og eit gebyr for å ha køyrd utan å ha tilstrekkeleg gode nok dekk, seier Eivind Klokkersund, operasjonsleiar i politiet.

Ein entreprenør er på staden for å dirigere trafikken. Personbilar blir dirigert forbi traileren. Statens vegvesen fortel at tungtrafikken blir vinka inn på ein kjettingplass, men at den kjem til å verte full. Difor ber dei tungtrafikken om å vente anten i Sykkylven eller i Stranda. For dei som skal til og frå Stranda er det mogleg å køyre via Liabygda.