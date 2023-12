Bil vart sett igjen på ferje

Politiet opplyser til NRK at bilen som vart sett igjen på ferja mellom Molde og Vestnes no er på land. Bilen vart sett igjen på ferja, som førte til at to avgangar vart innstilt. – Vi har vore om bord i ferja og gjort undersøkingar, vi har ikkje klart å komme i kontakt med bileigar endå, seier Leif Arne Mork. Han trur at ferja vil kunne starte si vanlege rute igjen ganske snart.