Bil-tjuveri i Gursken

To bilar blei stolne i Gursken i Sande kommune i natt. Bilane sto parkert ved eit hus på Knotten. Den eine bilen er funne att i nærområdet. No er politiet på staden for å gjere undersøkingar. Dei ynskjer tips om bilen som framleis er sakna, ein raud VW Caddy med kjennemerke: HF 27505.