Bil sklidd utenfor skrent

En personbil skal ha sklidd utenfor en skrent i Batnfjorden, melder brannvesenet. Bilen står nå i en bekk, men alle personer skal være ute av bilen. Alle nødetater er på vei til stedet.

I en oppdatering like før klokken halv fire skriver politiet at det var to personer i bilen, og at det ikke er meldt om personskader. Det skal være mindre skader på bilen. Nødetatene er på plass.