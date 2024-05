Bil skal ha køyrd av vegen

Politiet melder at ein bil har køyrt av vegen på Ekrenvegen i Hustadvika kommune i løpet av natta. Dette etter funn av spor i terrenget som tyder på dette. Politiet opplyser at bilen er vekke no, men at dei har vore i kontakt med bileigar og jobbar for å klarlegge kva som har skjedd.