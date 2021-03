Bil rulla rundt

Nødetatane rykte ut til Brusdalsvegen etter melding om at ein bil hadde køyrd av vegen og rulla rundt i natt. Det var to personar i bilen, og dei blei sende til sjukehus for kontroll og undersøkelse. Det er mistanke om ruskøyring og det blei tatt blodprøve av føraren. Politiet tok hand om førarkortet.