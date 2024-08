Bil på taket og hjort i grøfta

Ein bil låg på taket, ein daud hjort låg ved sidan av i ei grøft medan bilføraren var vekke. Då politiet fann vedkomande heime viste det seg at føraren var berusa. Føraren blir framstilt for legevakta for blodprøvetaking, og sak blir oppretta. Dette skjedde i Kvisvika i Tingvoll.