Bil på taket i Rauma

Politi og naudetatar har rykka ut til trafikkulykke på E136 på Åndalsnes. Ein bil med to personar skal ha køyrt ut like i nærleiken av politistasjonen, og ligg for augneblinken på taket. Politiet melder at ambulansepersonell tar hand om dei involverte, og at skadegraden er ukjent. Vegen delvis er sperra for trafikk.