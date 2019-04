Bil mista bil

Ein bil med hengar miste ein bil som sto på hengaren. Det melder politiet. Begge bilane står no på vegbanen. Ein stolpe i nærleiken er knekt, men det er ikkje meldt om personskade. Dette skjedde ved Omsundet i Kristiansund. Det er førebels ikkje mogleg å kome seg forbi dei to bilane og hengaren, ifølgje politiet. 110-sentralen melder at stolpen har velta og ligg over vegen.