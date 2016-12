Den rumenske bilen med tilhenger ble stoppet ved Horgheim i Åndalsnes, der både bil og tilhenger var fullpakket med matvarer og andre pakker.

Politiet har vært i kontakt med Tollvesenet, og Statens vegvesen eskorterer bilen til Molde for videre undersøkelser hos tollvesenet.

– Vi måtte ha tre biler for å kunne frakte varene de hadde med seg i bil og tilhenger. Vi vet ikke hva slags andre varer de hadde enn mat, men det er noe Tollvesenet tar seg av, sier kontrollansvarlig Frank Sandvik ved Statens vegvesen.

Meldt til Arbeidstilsynet

I bilen var det tre personer, der sjåføren hadde fortalt at han hadde en arbeidsavtale med et foretak i Molde og at han skulle være i Norge en stund.

– Da vi kontaktet foretaket nektet de for at de hadde en slik avtale med sjåføren. Vi har derfor sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet om arbeidsforholdet, forteller Sandvik.

Overlasten skal dreie seg om knappe 1.500 kilo, men til sammen var alle varene på rundt 2.700 kilo.

Forholdet blir anmeldt for overlast, brudd på kjøre og hviletid og mangel på løyve.

– Vi vet ikke hva han skulle med varene, det er noe politi og tollvesenet får finne ut av, sier Sandvik.

Tatt med fyrverkeri

Lastebilen hadde 15 paller med fyrverkeri, men var ikke merket med farlig last. Foto: Statens vegvesen

På Ørskogfjellet ble en lastebil på vei til Molde med 15 paller fyrverkeri stoppet av Statens vegvesen.

– Lastebilen var ikke merket med farlig last, og blir derfor anmeldt. Når den ikke er merket, blir det vanskelig for ferge og slike ting med å forholde seg til lastebilen, forteller Runar Inge Larsen ved Statens vegvesen.