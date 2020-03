Bil køyrde i løypa

I eit Facebook-innlegg melder IL Lauparen i Ørskog at nokon har køyrd med bil i skiløypene på Vaksvikfjellet natt til søndag. – Vi minner om at skiløypene er for skigåarar og ikkje bilistar, skriv klubben som fortel til NRK at det ikkje er første gong at nokon har køyrd i løypene.