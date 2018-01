Bil i grøfta på Ellingsøya

Ein bil har hamna i grøfta like aust for Bjørgekrysset på Ellingsøya i Ålesund. Bilen er forlaten og står ikkje til hinder, men naudblinklysa er på og dermed stoppar trafikken opp. Ver oppmerksam – det er ikkje nødvendig å stoppe for denne bilen, ifølgje tips.