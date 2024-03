Bil i grøfta

På Furland i Vestnes køyrde ein bil med to personar i grøfta ved eitt-tida i natt. Begge dei to i bilen var rusa, ifølgje politiet. Då politiet kom til staden sat begge i baksetet og hevda at dei var passasjerar. Bilføraren hadde sprunge frå staden, sa dei.