Bil i grøfta

Ein bil har køyrt av vegen på E39 utanfor Sjøholt i Ålesund. Det var berre ein person i bilen, og personen skal ikkje vere skada, melder politiet. Naudetatane rykker ut til staden.

Like før klokka 15 skriv politiet at føraren fraktast til legevakt, og at bilbergar er bestilt.