Bil i grøfta

En bilfører har blitt stoppet av politiet etter at bilen han kjørte havnet i grøfta på Emblem i Ålesund. Bilføreren kom seg videre etter turen i grøfta, men ble stoppet av en patrulje som befant seg i området. Han fremsto som rusa, og blir fremstilt for lege for blodprøvetaking.