Bil har køyrt av vegen på Vartdalstranda

Ein bilførar har køyrt av vegen på E39 på Vartdalstranda i Ørsta. Det var to personar i bilen. Den eine har kome seg ut av køyretøyet. Politiet opplyser at det ikkje er meldt om personskade. Det skal vere mogleg for andre trafikantar å passere staden.