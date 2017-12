Bil har kjørt inn i bygg

Ørsta brannvesen rykket søndag kveld ut etter melding om et trafikkuhell på Vartdal. Ifølge 110-sentralen kjørte en bil inn i et bygg nede ved kaia på grunn av glatt føre. Tre personer er blitt sendt til legevakt for sjekk. Bilen fikk moderate skader.