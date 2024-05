Bil har havnet på taket

Brannvesenet har rykket ut til et trafikkuhell på Veddevegen i Langevåg. En bil skal ha havnet på taket. Føreren skal være ute av bilen. Et kjørefelt er åpent, men det er dirigering på stedet. Det blir forsøkt å dirigere mindre biler en annen vei.

Føreren blir sendt til sykehus for en sjekk. Vedkommende har forklart at uhellet skjedde i forbindelse med unnamanøver for ikke å kjøre på en hjort. Deretter skal bilen ha truffet en stolpe og rullet over på taket. Politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak.