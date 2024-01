Bil hamna i fjøresteinane i Herøy

Ein bil har køyrt utfor ved Nærøyvegen i Herøy, opplyser politiet. Bilen skal ha køyrt over ein jordvoll og hoppa over denne, før den hamna i fjøresteinane. Det var to personar i bilen og begge er uskadde. Føraren har ikkje førarkort.