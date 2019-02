Bidro til økning

Norske verft sørget for å heve den totale industriproduksjonen med 1,7 prosent fra 2017 til i fjor. Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver at årsaken er at norske verft nå i større grad bygger cruiseskip og ferger enn fartøy til olje- og gassektoren.