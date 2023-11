Bevisa held ikkje til domfelling

Ein mann som bur på Sunnmøre er frikjent for valdtekt av dottera si. Dottera har forklart at faren har valdtatt henne to gonger, men retten er komen til at bevisa ikkje held til domfelling.

Retten legg mellom anna til grunn at jenta ikkje har forklart seg detaljert om eventuelle overgrep. Aktor ba om fengsel i fem år for mannen.