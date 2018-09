Bevegelsene avtar

Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen har avtatt det siste døgnet. Øvre del har nå døgnhastigheter på 3 til 6 cm i døgnet, men i et lokalt område er bevegelsene oppe i over 10 cm i døgnet. Det nedre frontpartiet har fremdeles samme døgnhastighet på 1,5-2 centimeter. NVE melder også at det har gått mindre steinsprang det siste døgnet.