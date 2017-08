Bevaring av sjøaure

I vassdraget Driva har Miljødirektoratet kome i gang med bevaring av sjøaure. Lokale stemmer har vore uroa for aurebestanden etter at prosjektet har blitt forseinka. Verdas største fiskesperre er bygd i elva, for å fjerne lakseparasitten Gyro. Men sperra stenger også for spesielle stammar av sjøaure som har gyteplassane sine oppover i vassdraget. Fangsthuset der denne jobben skal bli gjort er framleis forseinka, men ifølge Miljødirektoratet har dei mellombels tatt i bruk eit anna anlegg.