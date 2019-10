Bevæpnet politi rykket ut

Bevæpnet politi rykket ut til Gossen i Aukra i natt etter å ha mottatt melding om at en person hadde kommet med trusler. Politiet var bevæpnet under oppdraget på grunn av truslenes alvorlighetsgrad. I følge politiet var dette verbale trusler uten at det var noen konfrontasjon. Mannen som fremsatte truslene hadde forlatt stedet. Aksjonen ble avsluttet etter et par timer uten at politiet kom i kontakt med mannen.