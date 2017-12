Betydelig snøskredfare

NVE melder om betydelig snøskredfare på Sunnmøre og i Romsdal. På Sunnmøre er det fare for våte flakskred og løssnøskred. I Trollheimen på Nordmøre er det også stor skredfare, størst fare for tørre løssnøskred og at nysnøflak kan løsne.