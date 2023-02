Betydeleg snøskredfare

Farevarselet for snøskred er no betydeleg også i Romsdal og i Trollheimen, melder varsom.no. Grunnen er nysnø og vind i fjellet. Laurdag vart varselet oppjustert frå moderat til betydeleg fleire stadar i landet. Dette gjeld no Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, indre delar av Vestland, Rogaland, Innlandet og Vestfold og Telemark, samt i Nordland, Troms og vestlege Finnmark.