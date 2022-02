Betydeleg snøskredfare

Det er sendt ut oransje farevarsel for snøskred i Romsdal og på Sunnmøre frå torsdagen av. Det melder Varsom.no. Ein blir råda til å unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Under mildvêrsgrensa er det fare for at våte skred kan gå. I Trollheimen er det framleis meldt om moderat fare.