Betring i mobilnettet i Stranda

Etter at Telenor har ruta om mobiltrafikken skal dei med Telia-abonnonement i Stranda ha fått tilbake mobilsignalane, men framleis er det meldingar om ustabile signalar for fleire med Telenor-abonnement i Hellesylt og Geiranger. Det opplyser Stranda-ordførar Jan Ove Tryggestad. Brannvesenet har reist innom institusjonane og varsla om situasjonen. – Det er mildt sagt bekymringsfullt at det kan lamme så mange i så mange timar. Du føler deg ganske hjelpeslaus, seier Tryggestad.