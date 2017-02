Betre forhold over Fursetfjellet

Politiet melder på twitter at E39 over Fursetfjellet er open i begge kjørefelt. Det har i ettermiddag vore store problem på grunn av glatt føre over Fursetfjellet. Både vogntog og privatbilar har fått hjelp for å kome seg vidare. No er altså dei verste trafikale problema over, ser det ut til.