Betre enn i landet elles

Salet av nye bustader i fylket hittil i år er 34 prosent under same periode i fjor, medan salet i mai er som i mai 2019. Det viser tal frå Boligprodusentenes Forening. Igangsetting av nye bustader er 52 prosent høgare samanlikna med dei fem første månadene i fjor, og for mai er tala vesentleg høgare enn i mai i fjor. For landet generelt er det imidlertid rekordlåge bustadtal.