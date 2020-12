Betre bilsal enn venta

Bilsalet har gått langt betre i år enn det bilbransjen i fylket frykta då koronaen sette inn i mars. Forhandlarane er overraska over at det er selt 1600 fleire bruktbilar enn i fjor, slik at i alt 26 600 bruktbilar i Møre og Romsdal har skifta eigar. Leiar i Sunnmøre Bilbransjeforening Terje Løvmo, trur endra ferievanar har gjort utslaget. Totalsalet av biler blir omtrent på same nivå som i fjor.