BetonmastHæhre Røsand entreprenør

Kristiansund kommune har valgt BetonmastHæhre Røsand som entreprenør for Nordlandet barnehage.

Bygget skal være klart til bruk 2019. BetonmastHæhre Røsand bygger også Karihola Barnehage i Kristiansund. – Dette har vært en lang prosess og vi er godt fornøyd med at vi nå innen kort tid får to topp moderne barnehager i Kristiansund, sier kommunalsjef Christine Reitan.