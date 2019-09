Betongbitar trefte parkerte bilar

Volda kommune set i gang tiltak for å fjerne laus betong på fasaden av Ivar Aasen-bygget ved høgskulen i Volda. Dette skjer etter at betongbitar ramla ned og trefte parkerte bilar ved bygget. Inntil vidare er det sett opp sperringar slik at folk ikkje skal parkere eller gå ved fasaden.