Betent strid om byggesak

Venstre-ordfører Lena Landsverk Sande i Vanylven har havnet i en betent strid med to Høyre-politikere i kommunen.

Bakgrunnen er vedtaket om byggetrinn to ved Fiskå skule der kommunestyret blant annet vedtok å bygge en ny idrettshall.

Landsverk Sande stemte for et annet alternativ, og hun og to av partifellene har sendt inn krav om lovelighetskontroll, skriver Sunnmørsposten.

De mener det ikke er gjort noen behovsprøving. De stiller også spørsmål ved habiliteten til to av de tre Høyre-politikerne i kommunestyret.

Høyre-politiker Katrin Brekke Sunde avviser påstandene. Hun mener ordføreren har trenert saken og ber henne om å gå av.