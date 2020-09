Betalte ikkje skatt

Ein bedriftsleiar er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å la vere å registrere verksemda si i meirverdiavgiftsregisteret, og unndrog meirverdiavgift på nesten to millionar kroner. Han skal ikkje ha levert skattemelding to år på rad og unnlet å betale skatt på over ein million kroner. Saka skal opp i tingretten i november.