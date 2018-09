Betaler mer i avdrag enn de må

Møre og Romsdal fylkeskommune går med underskudd og har ei lånegjeld på 4,7 milliarder kroner, men betaler likevel mer i avdrag enn de må. Fremskrittspartiets Frank Sve er kritisk til dette, siden fylkeskommunen er en av få som går med underskudd. Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet er uenig med Sve og sier hovedproblemet er at fylkeskommunen har et for stort investeringsnivå.