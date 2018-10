Bestiller enda et hybridskip

Hurtigruten bestiller enda et nytt hybriddrevet ekspedisjonscruiseskip fra Kleven Verft AS i Ulsteinvik. Skipet blir basert på de to skipene Hurtigruten alt har under bygging på verftet. Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten sier skipet blir det mest miljøvennlege cruisskipet verden har sett. Skipet skal etter planen leveres i løpet av andre kvartal 2021.