Bestevenninna trur Maja framleis er i live

– For oss er det vanskeleg å tru at Maja ligg oppe i fjellet, seier Paulina Kmiecik

Ho er bestevenn med Maja Herner, som vart meldt sakna i Ørsta 21. november.

Den siste sikre observasjonen av Herner vart gjort på ein daglegvarebutikk i bygda klokka 12.35.

Etter klokka 13.00 sende ho melding til fleire kjenningar om at ho hadde tenkt seg ein tur «up to the mountains».

Mistenker ikkje kriminell handling

Politiet har heile tida sagt at dei trur Maja Herner er i fjellet – også etter at dei 25. november melde at ho sannsynlegvis er omkoma, og ønskjer å gjere nye søk i fjellet så fort vêret tillèt det.

Politiet kan ikkje sjå vekk frå at noko kriminelt har skjedd, men har heller ingen haldepunkt for det.

Maja Herner kom til Ørsta 10. november. Ho skulle jobbe i eit vaskefirma. Meininga var at Herner skulle vende tilbake til Polen før jul, for deretter å reise tilbake til Sunnmøre på nyåret for å jobbe der i seks månader. Herner har tidlegare reist i og jobba i ulike land i Europa. Foto: Privat

– Vi er heilt sikre på at politiet har gjort sitt beste. Men vi synest det er svært rart at Maja ikkje er funnen dersom ho er i fjellet, seier Paulina Kmiecik og utdjupar:

– Det var hundrevis av frivillige som deltok i leiteaksjonen fram til politiet sa dei gjekk ut frå at ho var omkoma. Det var også godt ver under leiteaksjonen desse dagane.

Kmiecik har også har snakka med erfarne fjellfolk som har vanskeleg for å tru at Maja Herner kan vere i fjellet.

Men politiet har heile tida gått ut frå at Maja Herner har gått i retning av det 1303 meter høge Saudehornet. Signal frå mobiltelefonen til Herner viser også at ho sannsynlegvis har vore eit stykke opp i fjellsida, men det er svært usikker kor høgt ho har vore.

Det er no tre veker sidan 25 år gamle Maja Herner vart meldt sakna i Ørsta. Det har blitt gjennomført fleire omfattande søk i fjellområdet etter henne, men så langt utan resultat. At snøen no har kome til Ørsta gjer at det er vanskeleg å få til nye søk. Foto: Åge André Breivik

Glad i naturen

Ifølgje Paulina Kmiecik er det ikkje usannsynleg at Herner kan ha valt å gå ein lang tur, sjølv om ho ikkje starta å gå før klokka 14.30.

– Vêret var bra den dagen, og det kan vel hende at ho spontant har funne ut at ho skal gå seg ein lengre tur, seier Kmiecik.

Ho fortel at Maja Herner likar seg godt i naturen. At venninna valde å flytte til Ørsta for ein periode passa fint med interessa for å gå turar.

Maja Herner skal ha gått frå ein parkeringsplass i Vikegeila og i retning Saudehornet, eit fjell på 1303 meter.

Planla julefeiring

Spesielt dei tre siste åra har Herner og Kmiecik hatt tett kontakt. Då Herner ein periode jobba som servitør var også Kmiecik arbeidsleiaren hennar. Dei har også budd saman. Foto: Privat

Herner og Kmiecik såg kvarandre sist 10. november på flyplassen då Herner forlèt Polen. Sidan hadde dei kontakt via sosiale medium både tidleg og seint.

– Vi planla mellom anna korleis vi skulle feire jul. Derfor er saknet etter Maja ekstra tungt no, seier Kmiecik.

Og legg til at situasjonen er frykteleg tung for både henne og familien til Maja. Det tyngste er ventinga og mangelen på nyheiter frå Sunnmøre.

– Men vi har ikkje gitt opp å finne Maja i live, understrekar Kmiecik.

Maja Herner (til venstre) saman med broren, eine søstera og nevøen. Broren har også vore ein periode i Ørsta etter at Herner vart meldt sakna 21. november, men er no tilbake i Tyskland, der han bur. Foto: Privat