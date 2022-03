Bestemoren vant ikke frem

En bestemor på Sunnmøre som kjemper for å få se barnebarnet sitt, har heller ikke denne gangen vunnet frem. Fylkesnemnda sa nylig nei til at hun skal få treffe barnebarnet, og viser til at barnet trenger ro og stabilitet. Bestemora vant i vinter frem i Høyesterett med at hun hadde fått til å få spørsmålet vurdert. Barnet har vært i fosterheim siden hun var liten, og møter de biologiske foreldrene sine seks ganger i året under tilsyn.