Bestefar tiltalt for voldtekt

En romsdalsmann i starten av 60-årene er tiltalt for seksuell omgang med to barnebarn fram til vinteren i fjor. De to er svært unge og det regnes som voldtekt. Brudd på straffelovens paragraf 299 har en strafferamme på fengsel i 10 år. Rettsaken kommer opp i månedsskiftet oktober/november