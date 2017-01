Bestefar tiltalt for grove seksuelle overgrep mot seksåring

Det er riksadvokaten som har tatt ut deler av tiltalen. Det gjeld den mest alvorlege delen av tiltalen, punktet om at mannen i 60-åra skal ha utført fleire grove seksuelle overgrep mot barnebarnet sitt då ho var berre seks år gamal.

Dette skal ha skjedd i tida rundt 2004.

Mannen i 60-åra risikerer over seks års fengsel dersom retten finn han skulding i overgrepa som han no er tiltalt for.

Statsadvokaten har i tillegg tatt ut tiltale på to punkt: seksuelle overgrep i 2007 og 2011. For bestefaren skal ha forgripe seg på nytt mot jenta då ho var blitt ti år gamal, og også då ho var 14 år gamal.

Saka startar i Søre Sunnmøre tingrett 13. februar, og det er sett av fem dagar.