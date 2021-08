Bestefar mistenkt for voldtekt

En mann i 50-årene er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud mistenkt for seksuelle overgrep mot barnebarnet sitt. Jenta er ifølge kjennelsen under 14 år. Bestefaren skal ha forgrepet seg mot henne flere ganger over lengre tid og også tatt bilder under overgrepene. Mannens forsvarer sier han avviser straffskyld og ikke kjenner seg igjen i siktelsen.