Bestefar frifunne for overgrep

Ein romsdalsmann er frifunnen for overgrep mot to barnebarn. Han måtte møte i Møre og Romsdal Tingrett tiltalt for fleire overgrep mot barnebarna då dei var 11 og 4 år gamle. Retten finn det ikkje bevist at overgrepa har skjedd, og mannen er frifunnen for både straff og erstatning.