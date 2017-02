Bestefar ankar overgrepsdom

Ein mann i 60-åra som er dømt til fengsel i 5 1/2 år etter å ha forgripe seg mot barnebarnet sitt, ankar saka. Forsvarar Ivar Blikra seier at mannen fastheld at han er uskyldig og ankar skuldspørsmålet. Mannen må betale over 4 millionar i erstatning til jenta. Han ankar også erstatningsspørsmålet.