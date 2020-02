Best i landet på læreplasser

Møre og Romsdal er suverent best i landet på å skaffe læreplasser til ungdommer på yrkesfag. Den ferske oversikten fra Kunnskapsdepartementet viser at vi med 2600 lærekontrakter i fylket dekker 87,5 prosent av behovet - 10 prosent høyere enn landssnittet. Seksjonsleder Bjørnar Loe i utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune roser både rådgivere i fylket, på videregående skoler og bedriftene for at fylket lykkes så godt