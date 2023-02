Besøker barnehager for å snakke om sikring i bil

Regionleder i Trygg Trafikk, Per Gjerde, reagerer på at mange dropper bilbelte. I dag kom Statens vegvesen med tall som viser at 250.000 kjøretøy ble kontrollert landet rundt i fjor, og nesten 2.200 førere og passasjerer fikk gebyr. 38 førere ble anmeldt for manglende sikring av barn i bil. – Vi reiser ut til kommunene og besøker barnehager og snakker med alle foreldre som har barn i barnehagene. Vi opplever at bruken er for dårlig blant barn, ikke minst dette med å sikre barn riktig, sier han.